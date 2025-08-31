В Неваде произошло землетрясение магнитудой 4,7

В американском штате Невада произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки произошли в 21:59 мск на расстоянии 51 километра от города Элко, население которого составляет около 20 тысяч человек. Эпицентр находился на глубине 8,1 километров. Информация о пострадавших отсутствует.