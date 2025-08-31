Мессенджер MAX
30 августа, 21:18

В Неваде произошло землетрясение магнитудой 4,7

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

В американском штате Невада произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки произошли в 21:59 мск на расстоянии 51 километра от города Элко, население которого составляет около 20 тысяч человек. Эпицентр находился на глубине 8,1 километров. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее в Тихом океане было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 94 километрах восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 25 километров. По данным станции, местные жители могли ощутить колебания до 3 баллов.

Тимур Хингеев
