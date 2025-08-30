На Камчатке за сутки зафиксировали 18 афтершоков магнитудой до 5,3

На территории Камчатского края за сутки зарегистрировали 18 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,3. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

«За сутки произошли 18 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,3. В населённых пунктах региона подземные толчки не ощущались», — говорится в сообщении.

Спасатели отметили активность Камбального вулкана. Жителям и туристам советуют сохранять безопасное расстояние от вулканических исполинов и соблюдать предписания служб.