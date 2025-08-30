Мессенджер MAX
30 августа, 02:54

На Камчатке за сутки зафиксировали 18 афтершоков магнитудой до 5,3

Обложка © Unsplash / SnapSaga

На территории Камчатского края за сутки зарегистрировали 18 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,3. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

«За сутки произошли 18 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,3. В населённых пунктах региона подземные толчки не ощущались», — говорится в сообщении.

Спасатели отметили активность Камбального вулкана. Жителям и туристам советуют сохранять безопасное расстояние от вулканических исполинов и соблюдать предписания служб.

Ранее в местном филиале ФИЦ ЕГС РАН заявили, что уровень сейсмической активности на Камчатском участке зоны субдукции всё ещё находится на экстремально высоком уровне. Подчёркивается, что афтершоковый процесс, последовавший за землетрясением магнитудой 8,8, которое произошло 30 июля, до сих пор продолжается.

