На Камчатке произошли землетрясения магнитудой 5,5 и 5,2
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut
На Камчатке произошли два подземных толчка, ощутимых в населённых пунктах полуострова. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 располагался в 271 километре от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 42,6 километра. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,2 находился в 96 км от Петропавловска-Камчатского, а его очаг — на глубине 46 км.
Напомним, уровень сейсмоактивности на Камчатке остаётся экстремально высоким. Подчёркивается, что афтершоковый процесс, последовавший за землетрясением магнитудой 8,8, которое произошло 30 июля, до сих пор продолжается. Повторные землетрясения ощущаются в населённых пунктах с интенсивностью до 3-4 баллов.