На Камчатке произошли землетрясения магнитудой 5,5 и 5,2

На Камчатке произошли два подземных толчка, ощутимых в населённых пунктах полуострова. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 располагался в 271 километре от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 42,6 километра. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,2 находился в 96 км от Петропавловска-Камчатского, а его очаг — на глубине 46 км.