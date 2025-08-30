Мессенджер MAX
30 августа, 02:49

На Камчатке произошли землетрясения магнитудой 5,5 и 5,2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

На Камчатке произошли два подземных толчка, ощутимых в населённых пунктах полуострова. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 располагался в 271 километре от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 42,6 километра. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,2 находился в 96 км от Петропавловска-Камчатского, а его очаг — на глубине 46 км.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Дагестана в Каспийском море
Напомним, уровень сейсмоактивности на Камчатке остаётся экстремально высоким. Подчёркивается, что афтершоковый процесс, последовавший за землетрясением магнитудой 8,8, которое произошло 30 июля, до сих пор продолжается. Повторные землетрясения ощущаются в населённых пунктах с интенсивностью до 3-4 баллов.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Происшествия
  • Камчатский край
