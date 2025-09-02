Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 13:54

На Камчатке 1,5 тысячи оленей испугались вертолёта и затоптали детёнышей

Обложка © freepik / vladimircech

Обложка © freepik / vladimircech

На Камчатке вертолёт, совершая посадку, спровоцировал панику среди оленьего стада. Около полутора тысяч животных, испугавшись, прорвали ограждение. По предварительным данным, ущерб незначителен, оленеводы не пострадали. В пресс-службе правительства Камчатского края назвали причины инцидента.

Олени испугались вертолёта и прорвали ограждение. Видео © Telegram / Камчатский север

«Плохая организация полёта со стороны пилота и принимающей стороны стала причиной инцидента в оленеводческом хозяйстве 26 августа. По информации директора оленеводческого хозяйства приземление вертолёта в непосредственной близи от табуна оленей испугало животных», — говорится в заявлении властей в телеграм-канале.

Во время «побега» пострадало большое количество телят, у них сломаны рога и копыта. Как рассказали оленеводы, обычно череп ломается вместе с рогами, поэтому животные могут не выжить. В региональном правительстве добавили, что вертолёты часто прилетают на такие фермы, в том числе по воздуху доставляются разные товары и продукты, поэтому существует чёткий алгоритм работы, который «в данной ситуации был нарушен с обеих сторон». Региональный Минсельхоз взял на контроль проведение проверки по факту случившегося.

«Это была борьба»: Заплывший в океан олень чуть не стал жертвой акул
«Это была борьба»: Заплывший в океан олень чуть не стал жертвой акул

Ранее сообщалось, что табун лошадей погиб в Баймакском районе Башкирии в результате удара молнии. Всего владельцы насчитали семь убитых разрядом животных.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar