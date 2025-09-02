На Камчатке 1,5 тысячи оленей испугались вертолёта и затоптали детёнышей

«Плохая организация полёта со стороны пилота и принимающей стороны стала причиной инцидента в оленеводческом хозяйстве 26 августа. По информации директора оленеводческого хозяйства приземление вертолёта в непосредственной близи от табуна оленей испугало животных», — говорится в заявлении властей в телеграм-канале.

Во время «побега» пострадало большое количество телят, у них сломаны рога и копыта. Как рассказали оленеводы, обычно череп ломается вместе с рогами, поэтому животные могут не выжить. В региональном правительстве добавили, что вертолёты часто прилетают на такие фермы, в том числе по воздуху доставляются разные товары и продукты, поэтому существует чёткий алгоритм работы, который «в данной ситуации был нарушен с обеих сторон». Региональный Минсельхоз взял на контроль проведение проверки по факту случившегося.