«Это была борьба»: Заплывший в океан олень чуть не стал жертвой акул

Необычный произошёл в США на побережье штата Флорида. Спасателям пришлось оказывать помощь оленю, который оказался в зоне прибоя. Об этом сообщает Fox 35.

Младший спасатель Лео Питерс сначала подумал, что услышал человеческий крик, но, приглядевшись, понял, что зов доносится от животного, барахтающегося среди волн. Он тут же бросился в воду вместе с коллегой Чейзом Хантером.

«Это была борьба. Он тяжёлый. Я устал. Все устали», — вспоминает Хантер.

По его словам, пока он удерживал оленя на доске, пытался успокоить его голосом. В какой-то момент рядом в воде заметили акул, но спасатели продолжили операцию, несмотря на дождь и штормовое море. В итоге животное удалось доставить на сушу живым и невредимым.

Оказавшись на берегу, олень сразу же поднялся и побежал. Сотрудники переправили его через оживлённую дорогу и отпустили в ближайший лесной массив. Как он оказался в океане и сколько времени провёл в воде — остаётся загадкой.