Регион
12 августа, 09:11

В Башкирии мощный удар молнии убил табун лошадей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pelagija

Табун лошадей погиб в Баймакском районе Башкирии в результате удара молнии. Об этом сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.

Последствия удара молнии в Башкирии. Видео © Telegram / Mash Batash

«Вчера в селе Туркменево во время грозы разряд молнии стал причиной гибели 7 лошадей», — говорится в сообщении.

Город в Дагестане оказался «обезвожен‎»‎ после грозы
А ранее Life.ru писал, как в Карачаево-Черкессии жертвой смертельного разряда молнии стал пастух, его конь, пёс, а также несколько овец из стада. А в Тульской области молния ударила в группу людей, пока те отдыхали на пляже.

Мария Любицкая
