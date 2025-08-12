В Башкирии мощный удар молнии убил табун лошадей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pelagija
Табун лошадей погиб в Баймакском районе Башкирии в результате удара молнии. Об этом сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.
Последствия удара молнии в Башкирии. Видео © Telegram / Mash Batash
«Вчера в селе Туркменево во время грозы разряд молнии стал причиной гибели 7 лошадей», — говорится в сообщении.
А ранее Life.ru писал, как в Карачаево-Черкессии жертвой смертельного разряда молнии стал пастух, его конь, пёс, а также несколько овец из стада. А в Тульской области молния ударила в группу людей, пока те отдыхали на пляже.