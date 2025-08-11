Город в Дагестане оказался «обезвожен‎»‎ после грозы

Из-за удара молнии по подстанции город Избербаш в Дагестане остался без воды. Об этом сообщает единый оператор республики в сфере водоснабжения.

Согласно информации организации, прошедшей ночью на Кировской подстанции в Каспийске произошёл взрыв из-за удара молнии. В результате повреждён фидер, питающий насосную станцию первого подъёма (НС-1).

«Вследствие аварии НС-1 оказалась полностью обесточена, и подача воды в город Избербаш была приостановлена», – говорится в сообщении ведомства.