Город в Дагестане оказался «обезвожен» после грозы
В Дагестане город остался без воды из-за попадания молнии в насосную подстанцию
Из-за удара молнии по подстанции город Избербаш в Дагестане остался без воды. Об этом сообщает единый оператор республики в сфере водоснабжения.
Согласно информации организации, прошедшей ночью на Кировской подстанции в Каспийске произошёл взрыв из-за удара молнии. В результате повреждён фидер, питающий насосную станцию первого подъёма (НС-1).
«Вследствие аварии НС-1 оказалась полностью обесточена, и подача воды в город Избербаш была приостановлена», – говорится в сообщении ведомства.
