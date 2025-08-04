Удар молнии в ЛЭП с последующим взрывом в Приморском крае сняли на видео

Момент удара молнии в ЛЭП и мощного взрыва в городе Большой Камень Приморского края сняли на видео местные жители. Разряд тока угодил прямо в линию электропередачи.

Удар молнии в ЛЭП в городе Большой Камень. Видео © Telegram / SHOT

По словам очевидцев, за искрами последовал оглушительный взрыв, после чего наблюдались перебои в электроснабжении. После удара молнии линию оцепили экстренные службы. Сейчас эксперты оценивают ущерб.