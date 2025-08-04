Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 01:17

Удар молнии в ЛЭП с последующим взрывом в Приморском крае сняли на видео

Момент удара молнии в ЛЭП и мощного взрыва в городе Большой Камень Приморского края сняли на видео местные жители. Разряд тока угодил прямо в линию электропередачи.

Удар молнии в ЛЭП в городе Большой Камень. Видео © Telegram / SHOT

По словам очевидцев, за искрами последовал оглушительный взрыв, после чего наблюдались перебои в электроснабжении. После удара молнии линию оцепили экстренные службы. Сейчас эксперты оценивают ущерб.

Мегамолния длиной от Москвы до Саратова стала самой большой в мире
Мегамолния длиной от Москвы до Саратова стала самой большой в мире

Ранее Life.ru рассказывал, как от удара молнии загорелись таунхаусы в подмосковном Долгопрудном. Электрический разряд попал прямо в крышу дома, после чего здание вспыхнуло.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar