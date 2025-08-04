Удар молнии в ЛЭП с последующим взрывом в Приморском крае сняли на видео
Момент удара молнии в ЛЭП и мощного взрыва в городе Большой Камень Приморского края сняли на видео местные жители. Разряд тока угодил прямо в линию электропередачи.
Удар молнии в ЛЭП в городе Большой Камень. Видео © Telegram / SHOT
По словам очевидцев, за искрами последовал оглушительный взрыв, после чего наблюдались перебои в электроснабжении. После удара молнии линию оцепили экстренные службы. Сейчас эксперты оценивают ущерб.
Ранее Life.ru рассказывал, как от удара молнии загорелись таунхаусы в подмосковном Долгопрудном. Электрический разряд попал прямо в крышу дома, после чего здание вспыхнуло.
Обложка © Telegram / SHOT