Люстры ходили ходуном: Появились видео мощного землетрясения на Камчатке
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov
В Сети появились кадры землетрясений, произошедших на Камчатке 13 сентября. Видео в различных региональных пабликах опубликовали местные жители, которые на себе ощутили земные толчки.
Видео © Telegram / ЧП Камчатка
Многие застали природный катаклизм дома или на работе. В одном из магазинов ходуном ходили люстры. Подземные толчки мощно расшатали и телевизор в одном из офисов, а также вешалки с вещами в торговом центре.
Судя по комментариям, местные жители не слишком эмоционально реагируют на землетрясение и просто ждут его окончания, говоря на произошедшее: «Ну вот опять».
Напомним, что за сегодняшнее утро на Камчатке произошло сразу два землетрясение. Первый природный катаклизм случился в районе 7 утра. Подземный толчок магнитудой 6,3 зафиксировали у восточного побережья полуострова – сотрясения ощущались в населённых пунктах. Второе сейсмическое событие магнитудой 5.2 произошло буквально через пару часов в 124 километрах от Петропавловска-Камчатского.