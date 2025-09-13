Люстры ходили ходуном: Появились видео мощного землетрясения на Камчатке

В Сети появились кадры землетрясений, произошедших на Камчатке 13 сентября. Видео в различных региональных пабликах опубликовали местные жители, которые на себе ощутили земные толчки.

Мощные утренние землетрясения на Камчатке попали на видео. Видео © Telegram / ЧП Камчатка

Многие застали природный катаклизм дома или на работе. В одном из магазинов ходуном ходили люстры. Подземные толчки мощно расшатали и телевизор в одном из офисов, а также вешалки с вещами в торговом центре.

Судя по комментариям, местные жители не слишком эмоционально реагируют на землетрясение и просто ждут его окончания, говоря на произошедшее: «Ну вот опять».