13 сентября, 11:56

Люстры ходили ходуном: Появились видео мощного землетрясения на Камчатке

Мощные утренние землетрясения на Камчатке попали на видео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

В Сети появились кадры землетрясений, произошедших на Камчатке 13 сентября. Видео в различных региональных пабликах опубликовали местные жители, которые на себе ощутили земные толчки.

Мощные утренние землетрясения на Камчатке попали на видео. Видео © Telegram / ЧП Камчатка

Многие застали природный катаклизм дома или на работе. В одном из магазинов ходуном ходили люстры. Подземные толчки мощно расшатали и телевизор в одном из офисов, а также вешалки с вещами в торговом центре.

Судя по комментариям, местные жители не слишком эмоционально реагируют на землетрясение и просто ждут его окончания, говоря на произошедшее: «Ну вот опять».

Напомним, что за сегодняшнее утро на Камчатке произошло сразу два землетрясение. Первый природный катаклизм случился в районе 7 утра. Подземный толчок магнитудой 6,3 зафиксировали у восточного побережья полуострова – сотрясения ощущались в населённых пунктах. Второе сейсмическое событие магнитудой 5.2 произошло буквально через пару часов в 124 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Наталья Афонина
