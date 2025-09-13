На Камчатке объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 6,3

На Камчатке после сильного землетрясения объявили угрозу цунами. Подземный толчок магнитудой 6,3 зафиксировали у восточного побережья полуострова – сотрясения ощущались в населённых пунктах.

Афтершок магнитудой 6,3 встряхнул Камчатку. Видео © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что специалисты уже осматривают социально значимые объекты и жилой фонд, а все службы переведены в режим повышенной готовности.

«Магнитуда составила 6,3, в краевой столице толчки ощущались в 4-6 баллов. Объявлена угроза цунами. Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов», – написал Солодов в Telegram.

Он добавил, что на данный момент сведений о разрушениях и серьёзных повреждениях нет, но сила толчка в эпицентре достигала 7,7 баллов.

«Прошу сохранять спокойствие и быть внимательными к информации из официальных источников», – призвал губернатор.