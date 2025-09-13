Единый день голосования
13 сентября, 07:23

Камчатку всколыхнуло второе за утро мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали около Петропавловска-Камчатского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valeriy Trubitsyn

В 124 километрах от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5.2. Как сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, сейсмическое событие было ощутимым.

«Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в 124 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 40,1 км», — сообщили сейсмологи.

Напомним, что ранее 13 сентября, на Камчатке был зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,3. Сотрясения ощущались в населённых пунктах. Сведений о разрушениях и серьёзных повреждениях нет, но сила толчка в эпицентре достигала 7,7 баллов. После этого была объявлена угроза цунами, которую уже отменили.

