Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 06:26

На Камчатке отменили угрозу цунами после землетрясения

МЧС: На Камчатке снята угроза цунами, так как подход волны не был зафиксирован

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

На Камчатке отменили режим угрозы цунами, который был объявлен из-за очередного землетрясения. Специализированный центр сообщил об отсутствии опасности приближения волны к населённым пунктам. Эту информацию распространило региональное управление МЧС.

Признаков формирования или приближения опасной волны к берегам не зафиксировал. В результате угроза цунами была снята, и жители прибрежных районов вернулись к привычной жизни.

«Угроза цунами для берегов Камчатки снята. Подхода волны вблизи населённых пунктов зафиксировано не было!» — говорится в сообщении.

Но спасатели продолжают следить за сейсмической активностью в регионе. Населению порекомендовали сохранять бдительность и следовать инструкциям специалистов в случае новых подземных толчков.

В столице Турции произошло землетрясение
В столице Турции произошло землетрясение

Напомним, что причиной для опасений стал зарегистрированный подземный толчок магнитудой 6,3. Его зафиксировали у восточного побережья полуострова.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar