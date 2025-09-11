Мессенджер MAX
11 сентября, 11:55

В столице Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Анкаре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 4,1. Людям пришлось выбегать из домов на улицу. Очаг подземных толчков находился на глубине около 11 км в районе Калечик, что в 60 км от турецкой столицы. Об этом сообщили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями Турции (AFAD).

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях отсутствует. До этого подземные толчки были зафиксированы в провинции Балыкесир на западе Турции.

Ранее Life.ru сообщал, что у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3. Геофизическая служба уточнила, что эпицентр землетрясения находился в 90 километрах от города Петропавловск-Камчатский на глубине 49,9 километра.

Полина Никифорова
