В столице Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Анкаре
В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 4,1. Людям пришлось выбегать из домов на улицу. Очаг подземных толчков находился на глубине около 11 км в районе Калечик, что в 60 км от турецкой столицы. Об этом сообщили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями Турции (AFAD).
На данный момент информация о пострадавших и разрушениях отсутствует. До этого подземные толчки были зафиксированы в провинции Балыкесир на западе Турции.
