В столице Турции произошло землетрясение

В Анкаре произошло землетрясение магнитудой 4,1. Людям пришлось выбегать из домов на улицу. Очаг подземных толчков находился на глубине около 11 км в районе Калечик, что в 60 км от турецкой столицы. Об этом сообщили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями Турции (AFAD).