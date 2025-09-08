ООН: Землетрясение в Афганистане затронуло полмиллиона человек
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thomas koch
Землетрясение в горах Гиндукуш на востоке Афганистана затронуло около полумиллиона человек, причем более половины из них — дети. Об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), ссылаясь на данные межведомственной экспресс-оценки.
По информации фонда, результаты оценки в 30 общинах подтвердили, что от стихии пострадали почти 20 тысяч детей, что подчёркивает непропорционально сильное влияние бедствия на них и острую необходимость в ориентированных на детей услугах. Землетрясение магнитудой 6,2, произошедшее 31 августа, унесло жизни более 2,2 тысячи человек и разрушило целые деревни.
«500 тыс. человек были затронуты (бедствием. — Прим. Life.ru), 263 тыс. из них — дети», — говорится в заявлении фонда.
Мощные подземные толчки были зафиксированы в 27 километрах к юго-западу от города Асадабад, а 2 сентября в том же регионе произошло очередное землетрясение магнитудой 5,5. Число пострадавших от стихийного бедствия, по последним данным, достигло около 3,6 тысячи афганцев.
Напомним, в начале сентября на востоке Афганистана, у границы с Пакистаном, произошло мощное землетрясение магнитудой 6.1. По последним данным, трагедия унесла жизни 2205 человек, 3640 получили ранения. Основной удар пришёлся на шесть восточных провинций страны