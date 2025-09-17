Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 05:04

На Камчатке временно отключат интернет с 25 по 29 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Agnor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Agnor

С 25 по 29 сентября на Камчатке временно будет приостановлена работа интернета в связи с обновлением подводной линии «Сахалин — Камчатка». Об этом проинформировало правительство региона.

По данным властей, отключение почти не повлияет на деятельность крупных торговых сетей. Для снижения возможных неудобств важные объекты, включая финансовые учреждения, продовольственные магазины и структуры экстренных служб, будут переведены на спутниковую связь.

Председатель правительства Камчатского края Юлия Морозова заверила, что жители получат необходимое продовольствие и смогут пользоваться банковскими средствами даже при временном отсутствии интернета.

В России утвердили «белый список» сервисов, доступных при отключении Интернета
В России утвердили «белый список» сервисов, доступных при отключении Интернета

Ранее в Минцифры заявили, что список интернет-ресурсов, доступных во время ограничений мобильного интернета, находится на стадии доработки. В обновлённый список будут включены СМИ, банки, аптеки. Сейчас перечень интернет-ресурсов ещё формируется.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Общество
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar