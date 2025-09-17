На Камчатке временно отключат интернет с 25 по 29 сентября
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Agnor
С 25 по 29 сентября на Камчатке временно будет приостановлена работа интернета в связи с обновлением подводной линии «Сахалин — Камчатка». Об этом проинформировало правительство региона.
По данным властей, отключение почти не повлияет на деятельность крупных торговых сетей. Для снижения возможных неудобств важные объекты, включая финансовые учреждения, продовольственные магазины и структуры экстренных служб, будут переведены на спутниковую связь.
Председатель правительства Камчатского края Юлия Морозова заверила, что жители получат необходимое продовольствие и смогут пользоваться банковскими средствами даже при временном отсутствии интернета.
Ранее в Минцифры заявили, что список интернет-ресурсов, доступных во время ограничений мобильного интернета, находится на стадии доработки. В обновлённый список будут включены СМИ, банки, аптеки. Сейчас перечень интернет-ресурсов ещё формируется.