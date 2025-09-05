В России утвердили «белый список» сервисов, доступных при отключении Интернета

Министерство цифрового развития России опубликовало список российских онлайн-платформ, которые останутся доступными для пользователей в периоды ограничения работы мобильного интернета. В перечень вошли социально значимые и наиболее востребованные сервисы, включая «Госуслуги», платформу для дистанционного голосования, а также сайты президента и правительства РФ.

Уточняется, что список сформирован на основе рейтинга самых популярных ресурсов страны. Операторы сейчас обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме.

«Среди них соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Кроме того, доступ будет обеспечен к «Госуслугам», платформе для дистанционного голосования, сайтам президента РФ и правительства РФ», — подчеркнули в Минцифры.

Техническое решение, позволяющее исключить блокировку этих ресурсов, уже разработано. В Минцифры также анонсировали пополнение списка.