Сайты СМИ, банков и аптек будут доступны во время ограничений мобильного интернета

Список интернет-ресурсов, доступных во время ограничений мобильного интернета, находится на стадии доработки. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

«Сейчас перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, ещё формируется. В обновлённый список также будут включены СМИ, банки, аптеки», — говорится в сообщении.