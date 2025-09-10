Сайты СМИ, банков и аптек будут доступны во время ограничений мобильного интернета
Минцифры: Перечень интернет-ресурсов для белого списка формируется
Список интернет-ресурсов, доступных во время ограничений мобильного интернета, находится на стадии доработки. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
«Сейчас перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, ещё формируется. В обновлённый список также будут включены СМИ, банки, аптеки», — говорится в сообщении.
Напомним, Минцифры РФ опубликовало список российских онлайн-платформ, которые останутся доступными для пользователей в периоды ограничения работы мобильного интернета. В перечень вошли социально значимые и наиболее востребованные сервисы, включая «Госуслуги», платформу для дистанционного голосования, а также сайты президента и Правительства РФ.