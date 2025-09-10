Мессенджер MAX
9 сентября, 23:50

Сайты СМИ, банков и аптек будут доступны во время ограничений мобильного интернета

Минцифры: Перечень интернет-ресурсов для белого списка формируется

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShotPrime Studio

Список интернет-ресурсов, доступных во время ограничений мобильного интернета, находится на стадии доработки. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

«Сейчас перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, ещё формируется. В обновлённый список также будут включены СМИ, банки, аптеки», — говорится в сообщении.

Мессенджер MAX будет работать даже при ограничении мобильного интернета
Напомним, Минцифры РФ опубликовало список российских онлайн-платформ, которые останутся доступными для пользователей в периоды ограничения работы мобильного интернета. В перечень вошли социально значимые и наиболее востребованные сервисы, включая «Госуслуги», платформу для дистанционного голосования, а также сайты президента и Правительства РФ.

Тимур Хингеев
