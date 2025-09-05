Мессенджер MAX будет работать даже при ограничении мобильного интернета

Национальный мессенджер MAX включён в перечень сервисов, которые будут сохранять работоспособность в периоды ограничений мобильного интернета. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале Министерства цифрового развития РФ.

В список приоритетных ресурсов, сохраняющих доступность в периоды ограничений мобильного интернета, вошли ключевые цифровые сервисы России: платформа «Госуслуги», социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru, различные сервисы, маркетплейсы, видеохостинг Rutube, официальный сайт платёжной системы «Мир», сайты Правительства и Администрации Президента России, федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также сайты основных операторов связи.

В Минцифры отметили, что текущий перечень является предварительным и будет расширяться по мере отработки механизма работы в условиях ограничений.