Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 сентября, 14:25

Мессенджер MAX будет работать даже при ограничении мобильного интернета

Обложка © РИА Новости / Александра Погиба

Национальный мессенджер MAX включён в перечень сервисов, которые будут сохранять работоспособность в периоды ограничений мобильного интернета. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале Министерства цифрового развития РФ.

В список приоритетных ресурсов, сохраняющих доступность в периоды ограничений мобильного интернета, вошли ключевые цифровые сервисы России: платформа «Госуслуги», социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru, различные сервисы, маркетплейсы, видеохостинг Rutube, официальный сайт платёжной системы «Мир», сайты Правительства и Администрации Президента России, федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также сайты основных операторов связи.

В Минцифры отметили, что текущий перечень является предварительным и будет расширяться по мере отработки механизма работы в условиях ограничений.

Число пользователей национального мессенджера MAX превысило 30 миллионов
Ранее в мессенджере MAX была впервые реализована функция мобильной электронной подписи «Госключ». Теперь клиенты банков, операторов связи и других организаций смогут заверять документы электронной подписью непосредственно в приложении. Это открывает возможности для таких действий, как согласие на обработку персональных данных, заключение договоров на оказание услуг и подписание дополнительных соглашений.

