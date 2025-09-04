Число пользователей национального мессенджера MAX превысило 30 миллионов человек. Суточное количество звонков на платформе достигло восьми миллионов, что в десятки раз выше показателей июля этого года.

С момента запуска сервиса пользователи отправили более 1 миллиарда сообщений. Особой популярностью пользуются голосовые и видеозвонки: средняя продолжительность индивидуального вызова составляет 9 минут, а группового — 58 минут. Зафиксировано создание более 1,2 миллиона групповых чатов. Всего за пять дней с момента запуска функции «кружки» пользователи отправили свыше 3 миллионов видеосообщений в этом формате.

Также отмечается, что к платформе присоединились более 200 участников из медиа, бизнеса, госсектора, блогосферы и образовательной среды. Среди новых активных пользователей — СПбГУ, Президентская академия, ВШЭ и МГУ, которые уже запустили свои публичные страницы. Общее количество каналов в мессенджере достигло 500, объединяя более трёх миллионов пользователей.