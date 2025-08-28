В MAX появились 3D-стикеры с героями «Союзмультфильма»

Мессенджер MAX представил анимированные 3D-стикеры с персонажами советских мультфильмов. Первым релизом стала подборка с Пятачком из мультфильма «Винни‑Пух» (1969), включающая 20 анимированных изображений.

«Персонажи классических мультфильмов киностудии «Союзмультфильм» — не только часть культурного наследия, но и любимцы миллионов россиян вне зависимости от возраста. Их эмоции, манера движения, характерные цитаты обладают безусловной узнаваемостью, и мы рады, что благодаря нашей совместной работе с коллегами из MAX общение в мессенджере станет ещё более ярким и выразительным», — отметила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм».

Каждое изображение в стикерпаке привязано к определённому эмодзи для удобного использования в переписке. В ближайшее время в приложении появятся стикерпаки с другими популярными героями студии — Кешей из «Возвращения блудного попугая» (1984) и Волком из «Ну, погоди!» (1969). Стикеры рассчитаны как на поклонников классической анимации, так и на молодое поколение пользователей.