Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 21:27

За сутки на Камчатке произошло 124 землетрясения, из них 25 ощутимых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

На Камчатке специалисты зафиксировали 124 землетрясения за сутки. Из них 25 толчков ощутили на себе жители Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

«С 9:00 (00:00 мск) 19 сентября до 8:00 (23:00 мск 19 сентября) 20 сентября произошло 124 землетрясения. Из них 25 ощутимых в Петропавловске-Камчатском»,указано в сообщении РАН.

На Камчатке и Курилах сняли угрозу цунами после землетрясения
На Камчатке и Курилах сняли угрозу цунами после землетрясения

Напомним, утром 19 сентября на Камчатке произошло новое мощное землетрясение. Подземные толчки достигали магнитуды 7,8. Разрушений в зданиях не зарегистрировали. Афтершоки продолжались весь день.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar