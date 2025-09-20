За сутки на Камчатке произошло 124 землетрясения, из них 25 ощутимых
На Камчатке специалисты зафиксировали 124 землетрясения за сутки. Из них 25 толчков ощутили на себе жители Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
«С 9:00 (00:00 мск) 19 сентября до 8:00 (23:00 мск 19 сентября) 20 сентября произошло 124 землетрясения. Из них 25 ощутимых в Петропавловске-Камчатском», — указано в сообщении РАН.
Напомним, утром 19 сентября на Камчатке произошло новое мощное землетрясение. Подземные толчки достигали магнитуды 7,8. Разрушений в зданиях не зарегистрировали. Афтершоки продолжались весь день.