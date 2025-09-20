За сутки на Камчатке произошло 124 землетрясения, из них 25 ощутимых

На Камчатке специалисты зафиксировали 124 землетрясения за сутки. Из них 25 толчков ощутили на себе жители Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

«С 9:00 (00:00 мск) 19 сентября до 8:00 (23:00 мск 19 сентября) 20 сентября произошло 124 землетрясения. Из них 25 ощутимых в Петропавловске-Камчатском», — указано в сообщении РАН.