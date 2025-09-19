Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 23:57

На Камчатке не зафиксировано разрушений после мощного землетрясения

На Камчатке не зафиксировано разрушений. Обложка © Telegram / Камчатский край | Правительство

На Камчатке не зафиксировано разрушений. Обложка © Telegram / Камчатский край | Правительство

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил об отсутствии разрушений после мощного землетрясения. Оперативные группы МЧС России и Камчатского спасательного центра провели обследование социально значимых объектов и жилых домов.

По поручению губернатора Владимира Солодова был организован комплексный осмотр инфраструктуры региона.

Подробности о последствиях землетрясения на Камчатке. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

«Красный прилив» накрыл Камчатку: Учёные предупредили об угрозе токсичных морепродуктов
«Красный прилив» накрыл Камчатку: Учёные предупредили об угрозе токсичных морепродуктов

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло утром 19 сентября (вечером 18 по мск). Угрозу цунами объявили как в Камчатском крае, так и на Курильских островах. В МЧС предупредили, что волны могут достичь 0,2 метра на Итурупе, Кунашире и Шикотане.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar