На Камчатке и Курилах сняли угрозу цунами после землетрясения

После мощного землетрясения у берегов Камчатки в регионе действовало предупреждение о возможном цунами. Однако после полудня 19 сентября сигнал тревоги был отменён.

«В 13:30 (04:30 мск) отмена угрозы цунами», – сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев на станице в соцсети «ВКонтакте».

Отбой тревоги объявили и на Курильских островах.

«В 12:00 (04:00 мск) отбой тревоги цунами по Курильским островам!» – заявили в сейсмоцентре «Южно-Сахалинск».

По данным регионального МЧС, в Южно-Курильском районе волна достигла всего 15 см, в остальных районах её не было вовсе. Жалоб от населения не поступало, все службы работают в штатном режиме.