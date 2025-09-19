Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 02:03

На Камчатке и Курилах сняли угрозу цунами после землетрясения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lexosn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lexosn

После мощного землетрясения у берегов Камчатки в регионе действовало предупреждение о возможном цунами. Однако после полудня 19 сентября сигнал тревоги был отменён.

«В 13:30 (04:30 мск) отмена угрозы цунами», – сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев на станице в соцсети «ВКонтакте».

Отбой тревоги объявили и на Курильских островах.

«В 12:00 (04:00 мск) отбой тревоги цунами по Курильским островам!» – заявили в сейсмоцентре «Южно-Сахалинск».

По данным регионального МЧС, в Южно-Курильском районе волна достигла всего 15 см, в остальных районах её не было вовсе. Жалоб от населения не поступало, все службы работают в штатном режиме.

На Курилах объявили угрозу цунами после камчатского землетрясения
На Курилах объявили угрозу цунами после камчатского землетрясения

Ранее Life.ru писал, что после землетрясения на Камчатке спасатели обследовали дома и социальные объекты – разрушений не зафиксировано. По поручению губернатора Владимира Солодова в регионе провели дополнительный осмотр всей инфраструктуры.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Общество
  • Камчатский край
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar