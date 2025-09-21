Интервидение
21 сентября, 16:02

На Камчатке произошло новое сильное землетрясение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Информацию подтвердили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Толчки были зафиксированы в 177 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения находился на глубине 17,4 километра.
Ранее Life.ru сообщал, что 124 землетрясения произошло за сутки на Камчатке. Из них 25 толчков ощутили на себе жители Петропавловска-Камчатского. Подземные толчки были зарегистрированы с 9:00 (00:00 мск) 19 сентября до 8:00 (23:00 мск 19 сентября) 20 сентября.

Наталья Демьянова
