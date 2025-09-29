У берегов Камчатки за сутки зафиксировали 13 афтершоков магнитудой до 5,2

В течение суток на Камчатке было зафиксировано 13 афтершоков магнитудой до 5,2, один из толков ощущался местными жителями. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Днём ранее у берегов Камчатки произошло 12 афтершоков магнитудой до 5,1, два из которых были ощутимы в населённых пунктах.

«За сутки произошли 13 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,2. Один из них ощущался жителями края», — сказано в публикации, размещённой в Telegram-канале ГУ МЧС по Камчатке.

За прошедшую неделю вблизи побережья полуострова было зафиксировано 156 афтершоков, 13 из которых ощущались в различных населённых пунктах. Власти продолжают вести мониторинг вулканической активности, которая возросла после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля.

В настоящее время сохраняется активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. В связи с этим жителям и гостям региона настоятельно рекомендуется избегать приближения к этим вулканам.

Накануне землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в западной части Турции. Эпицентр подземных толчков находился в 77 километрах к северо‑западу от города Ушак. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.