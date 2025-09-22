На границе ядра Земли зафиксировали необычный сдвиг

Французские геофизики из Университета Густава Эйфеля в Париже обнаружили необычное смещение масс в глубинах Земли, произошедшее между 2006 и 2008 годами на границе мантии и ядра — на глубине около трёх тысяч километров. Об этом сообщается в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Исследование основано на данных американо-германской спутниковой миссии GRACE. Учёные отмечают, что зафиксированное изменение массы может свидетельствовать о трансформациях в структуре горных пород, в частности перовскитов — минералов, образующихся при экстремальном давлении и считающихся важным компонентом нижней мантии. Их существование подтверждено лабораторными экспериментами и сейсмическими наблюдениями: скорость прохождения волн в этой области соответствует свойствам перовскитовых пород.

Анализ гравитационных данных GRACE показал, что сдвиг масс вызвал локальное изменение земного тяготения. По оценкам учёных, деформация на границе ядра и мантии могла достигать около десяти сантиметров, что потенциально могло повлиять на движение жидкого ядра и вызвать наблюдаемые магнитные аномалии.

Исследователи подчёркивают, что точные причины этих процессов пока не установлены. Тем не менее результаты работы помогут глубже понять внутреннюю структуру планеты и её влияние на геодинамические процессы, включая землетрясения и формирование магнитного поля Земли.