К Земле приближается астероид, который в тысячу раз больше Челябинского метеорита
ИКИ РАН: Крупный астероид пронесётся 18 сентября рядом с Землёй
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН информирует, что 18 сентября мимо Земли пронесётся крупный астероид. Несмотря на его внушительные размеры – примерно в 1000 раз массивнее Челябинского метеорита – он пройдёт на безопасном расстоянии, превышающем диаметр орбиты Луны.
«В следующий раз, если текущий транзит пройдёт без происшествий, очередное близкое прохождение состоится в сентябре 2173 года», — сообщили учёные.
Около 10:00 по московскому времени астероид 2025 FA22 пройдёт на минимальном расстоянии от Земли, которое лишь немного превысит диаметр орбиты Луны. Это небесное тело имеет размер 166 метров и длину 290 метров, а его масса примерно в тысячу раз больше массы челябинского метеорита. Учёные предполагают, что 2025 FA22 может стать самым крупным астероидом, пролетающим так близко к Земле в этом году (менее миллиона километров). Однако, специалисты заверяют, что угрозы столкновения с нашей планетой нет.
