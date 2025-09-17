К Земле приближается астероид, который в тысячу раз больше Челябинского метеорита

Около 10:00 по московскому времени астероид 2025 FA22 пройдёт на минимальном расстоянии от Земли, которое лишь немного превысит диаметр орбиты Луны. Это небесное тело имеет размер 166 метров и длину 290 метров, а его масса примерно в тысячу раз больше массы челябинского метеорита. Учёные предполагают, что 2025 FA22 может стать самым крупным астероидом, пролетающим так близко к Земле в этом году (менее миллиона километров). Однако, специалисты заверяют, что угрозы столкновения с нашей планетой нет.