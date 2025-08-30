Энергетический взрыв на Солнце: Как вспышки влияют на Землю и людей на ней

На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса M — предпоследнего по силе уровня, которая длилась около девяти минут. Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН объяснили этот феномен накоплением огромного запаса энергии в солнечной атмосфере, которая сейчас активно высвобождается. Это проявляется в повышении фонового излучения, превышающего обычные слабые вспышки. Как это повлияет на Землю, рассказывает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Несмотря на активность светила, геомагнитная обстановка на Земле пока остаётся относительно спокойной. До конца текущего месяца прогнозируется, что магнитные бури не превысят уровень трёх баллов — это слабые возмущения. Однако 5 сентября ожидается резкий скачок до шестого уровня, что уже классифицируется как сильная буря.

Магнитные бери сказываются на самочувствии людей: возможны скачки артериального давления, учащенное сердцебиение и ощущение нехватки воздуха. Часто наблюдаются проблемы со сном, снижение концентрации внимания, раздражительность и повышенная утомляемость. Кроме того, геомагнитные штормы могут вызвать болезненные ощущения в суставах и мышцах.