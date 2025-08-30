Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 08:08

Энергетический взрыв на Солнце: Как вспышки влияют на Землю и людей на ней

Специалисты: Из-за магнитных бурь у людей скачет кровяное давление

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса M — предпоследнего по силе уровня, которая длилась около девяти минут. Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН объяснили этот феномен накоплением огромного запаса энергии в солнечной атмосфере, которая сейчас активно высвобождается. Это проявляется в повышении фонового излучения, превышающего обычные слабые вспышки. Как это повлияет на Землю, рассказывает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Несмотря на активность светила, геомагнитная обстановка на Земле пока остаётся относительно спокойной. До конца текущего месяца прогнозируется, что магнитные бури не превысят уровень трёх баллов — это слабые возмущения. Однако 5 сентября ожидается резкий скачок до шестого уровня, что уже классифицируется как сильная буря.

Магнитные бери сказываются на самочувствии людей: возможны скачки артериального давления, учащенное сердцебиение и ощущение нехватки воздуха. Часто наблюдаются проблемы со сном, снижение концентрации внимания, раздражительность и повышенная утомляемость. Кроме того, геомагнитные штормы могут вызвать болезненные ощущения в суставах и мышцах.

На Солнце уже несколько дней продолжается одна гигантская вспышка
На Солнце уже несколько дней продолжается одна гигантская вспышка

Ранее Life.ru сообщал, что по прогнозам учёных на Солнце в субботу произойдёт несколько вспышек высшего класса Х, способных оказать воздействие на Землю. При этом геомагнитная обстановка на нашей планете всё ещё остаётся достаточно спокойной.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Новости науки
  • Вселенная
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar