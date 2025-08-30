Мессенджер MAX
30 августа, 07:21

Учёные прогнозируют мощные вспышки высшего класса Х на Солнце в субботу

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В субботу, 30 августа, солнечная активность достигнет высоких показателей, что может привести к возникновению вспышек высшего класса Х, способных оказать воздействие на Землю. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, текущая геомагнитная обстановка на планете всё равно остаётся стабильной и спокойной.

«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная. Вспышечная активность — сохраняются риски сильных вспышек, включая вспышки высшего балла, в зоне влияния на Землю», — говорится в официальном сообщении лаборатории.

Специалисты отметили, что за предыдущие сутки геомагнитная обстановка также сохраняла стабильность, в то время как вспышечная активность Солнца оставалась высокой, но без непосредственных угроз для Земли. Учёные продолжают наблюдать за солнечной активностью и предупреждают о потенциальной возможности возникновения мощных вспышек, которые могут повлиять на работу спутниковых систем и энергетических сетей.

Life.ru ранее сообщал, что Солнце демонстрирует возросшую активность, порождая как научное любопытство, так и некоторую тревогу. Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) зафиксировали череду солнечных выбросов класса М, что стало первым подобным явлением за прошедшие два месяца.

Алиса Хуссаин
