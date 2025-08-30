Учёные прогнозируют мощные вспышки высшего класса Х на Солнце в субботу

В субботу, 30 августа, солнечная активность достигнет высоких показателей, что может привести к возникновению вспышек высшего класса Х, способных оказать воздействие на Землю. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, текущая геомагнитная обстановка на планете всё равно остаётся стабильной и спокойной.

«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная. Вспышечная активность — сохраняются риски сильных вспышек, включая вспышки высшего балла, в зоне влияния на Землю», — говорится в официальном сообщении лаборатории.

Специалисты отметили, что за предыдущие сутки геомагнитная обстановка также сохраняла стабильность, в то время как вспышечная активность Солнца оставалась высокой, но без непосредственных угроз для Земли. Учёные продолжают наблюдать за солнечной активностью и предупреждают о потенциальной возможности возникновения мощных вспышек, которые могут повлиять на работу спутниковых систем и энергетических сетей.