На Земле началась самая сильная магнитная буря за последние три месяца

На Земле наблюдается самая сильная за последние три месяца магнитная буря, уровень которой приближается к категории G3. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Земле происходит самая сильная магнитная буря за 3 месяца», — констатируют эксперты лаборатории.

По данным учёных, событие развивается на фоне заметного роста скорости солнечного ветра, вызванного попаданием планеты в зону действия крупной корональной дыры. Хотя это явление в общих чертах прогнозировалось несколько дней назад, его сила оказалась неожиданной и существенно превосходит расчёты — мировые агентства ожидали максимальный уровень лишь около G1. Специалисты отмечают, что последний раз буря сравнимой интенсивности наблюдалась 1-2 июня, то есть более трёх месяцев назад.

Изначальный прогноз о продолжительности ухудшения геомагнитной обстановки на срок от 4 до 6 суток остаётся в силе, а полная нормализация ситуации в околоземном пространстве ожидается не раньше четверга-пятницы. При этом учёные поясняют, что воздействие корональных дыр отличается высокой нестабильностью и обычно представляет собой серию отдельных всплесков, длящихся несколько часов, между которыми происходит временное улучшение. В качестве базового сценария рассматривается, что текущий мощный всплеск завершится в ближайшие 6-9 часов.