Землю накроет шестидневная магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце

Крупная корональная дыра на Солнце вызовет геомагнитные возмущения на Земле, которые могут продлиться до шести суток, а их пик ожидается 14–16 сентября. Об этом сообщил в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Согласно данным моделирования, на полное пересечение широкого потока быстрого солнечного ветра Земле потребуется до шести дней. По информации экспертов, наша планета войдёт в возмущенную область межпланетного пространства в ночь с субботы на воскресенье, после чего скорость ветра начнёт быстро расти с нынешних 400 км/с до 500–600 км/с к 14–15 сентября, достигнув пика в примерно 700 км/с во вторник, 16 числа.

Хотя точный прогноз будет сформирован за два дня до события, ожидается, что индекс Kp может составить от 4 до 7, что соответствует магнитным бурям уровней G1–G3. Специалисты отмечают, что сентябрь уже демонстрирует нетипично высокую геомагнитную активность — за первые 10 дней месяца произошло три магнитные бури, что в десять раз чаще, чём в августе. По этой причине неблагоприятные сценарии с выходом на высокие уровни возмущений рассматриваются как более вероятные, однако прогноз может быть уточнён в ближайшие день-два.