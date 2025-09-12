Единый день голосования
12 сентября, 15:12

Землю накроет шестидневная магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце

ИКИ РАН: Магнитная буря от корональной дыры может продлиться до 6 суток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Крупная корональная дыра на Солнце вызовет геомагнитные возмущения на Земле, которые могут продлиться до шести суток, а их пик ожидается 14–16 сентября. Об этом сообщил в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Согласно данным моделирования, на полное пересечение широкого потока быстрого солнечного ветра Земле потребуется до шести дней. По информации экспертов, наша планета войдёт в возмущенную область межпланетного пространства в ночь с субботы на воскресенье, после чего скорость ветра начнёт быстро расти с нынешних 400 км/с до 500–600 км/с к 14–15 сентября, достигнув пика в примерно 700 км/с во вторник, 16 числа.

Хотя точный прогноз будет сформирован за два дня до события, ожидается, что индекс Kp может составить от 4 до 7, что соответствует магнитным бурям уровней G1–G3. Специалисты отмечают, что сентябрь уже демонстрирует нетипично высокую геомагнитную активность — за первые 10 дней месяца произошло три магнитные бури, что в десять раз чаще, чём в августе. По этой причине неблагоприятные сценарии с выходом на высокие уровни возмущений рассматриваются как более вероятные, однако прогноз может быть уточнён в ближайшие день-два.

Магнитная буря пятого уровня накроет Землю 15 сентября
Ранее специалисты Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН предупредили, что в предстоящие выходные, 13 и 14 сентября, на Земле ожидаются магнитные бури средней интенсивности. Причиной этого космического явления названа крупная корональная дыра на Солнце, которая сейчас находится в центральной части солнечного диска, видимой с Земли.

Анастасия Никонорова
