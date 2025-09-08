Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 15:20

Магнитная буря пятого уровня накроет Землю 15 сентября

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

С 21:00 воскресенья, 14 сентября, на Земле начнётся геомагнитная буря пятого уровня интенсивности (умеренная буря). Возмущения будут ощущаться в течение суток, после чего сила бури снизится до четвёртого уровня, который продлится до вечера вторника, 16 сентября. Затем ожидается небольшое ослабление — буря третьего, слабого уровня, которая продержится около суток.

После этого космическая активность снова возрастёт до четвёртого уровня и сохранится до вечера четверга, 18 сентября. С пятницы, 19 сентября, в течение пяти дней прогнозируется буря третьего уровня, а затем — снижение до второго уровня, характеризующегося незначительными возмущениями.

К наиболее распространённым физическим симптомам во время магнитных бурь относятся скачки артериального давления, учащённое сердцебиение и затруднённое дыхание. Часто наблюдаются нарушения сна. Кроме того, магнитные бури могут негативно влиять на когнитивные функции и эмоциональное состояние человека, напоминает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Адские осенние вспышки, которые могут свести с ума: Календарь магнитных бурь на сентябрь 2025
Адские осенние вспышки, которые могут свести с ума: Календарь магнитных бурь на сентябрь 2025

Напомним, 6 сентября Землю накрыла магнитная буря, вызванная вспышками на Солнце. По словам учёных, всплеск активности связан сразу с несколькими факторами. В частности, на Солнце проявилась корональная дыра, которая выбросила поток заряженных частиц в сторону Земли. Кроме того, планету задело облако плазмы, образовавшееся после пары относительно слабых вспышек 4 сентября.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новости науки
  • Вселенная
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar