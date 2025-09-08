Магнитная буря пятого уровня накроет Землю 15 сентября

С 21:00 воскресенья, 14 сентября, на Земле начнётся геомагнитная буря пятого уровня интенсивности (умеренная буря). Возмущения будут ощущаться в течение суток, после чего сила бури снизится до четвёртого уровня, который продлится до вечера вторника, 16 сентября. Затем ожидается небольшое ослабление — буря третьего, слабого уровня, которая продержится около суток.

После этого космическая активность снова возрастёт до четвёртого уровня и сохранится до вечера четверга, 18 сентября. С пятницы, 19 сентября, в течение пяти дней прогнозируется буря третьего уровня, а затем — снижение до второго уровня, характеризующегося незначительными возмущениями.

К наиболее распространённым физическим симптомам во время магнитных бурь относятся скачки артериального давления, учащённое сердцебиение и затруднённое дыхание. Часто наблюдаются нарушения сна. Кроме того, магнитные бури могут негативно влиять на когнитивные функции и эмоциональное состояние человека, напоминает интернет-издание «Подмосковье сегодня».