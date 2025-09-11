В ближайшие дни Землю снова накроют магнитные бури
ИКИ РАН: Магнитные бури ожидаются на Земле в выходные
На Земле в выходные, 13–14 сентября, прогнозируются магнитные бури среднего уровня. Причиной их появления стала крупная корональная дыра на Солнце, которая вышла в центр видимого солнечного диска. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Геомагнитная обстановка в эти выходные вновь ухудшится из-за крупной корональной дыры. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
«Довольно значительное изменение геомагнитной обстановки, в том числе формирование новых магнитных бурь 2 и 3 уровней по 5-балльной шкале, предварительно ожидается в эти выходные, начиная с 13-14 сентября, из-за появления на видимой стороне Солнца необычно крупной экваториальной корональной дыры, расположенной в плоскости вращения планет», — говорится в сообщении.
По словам специалистов, вращение Солнца привело к тому, что корональная дыра оказалась в центре видимого солнечного диска. Потоки высокоскоростного солнечного ветра, формируемые в этой области, направлены к Земле и достигнут её орбиты примерно через три дня, что и вызовет магнитные бури.
Ранее на Земле была зафиксирована необычная магнитная буря, причины которой пока остаются непонятными. Событие произошло ночью с 9 на 10 сентября и не было предсказано — ещё накануне геомагнитная обстановка считалась спокойной.
Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)