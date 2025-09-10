Мессенджер MAX
10 сентября, 08:22

«Совершенно непонятная»: Учёные сообщили о загадочной магнитной буре на Земле

Российские учёные назвали необъяснимой магнитную бурю в ночь на 10 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jurik Peter

Ночью на Земле зафиксировали необычную магнитную бурю, причины которой пока остаются непонятными. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

На Земле произошла необъяснимая магнитная буря. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду. Событие отсутствовало в прогнозах, которые ещё накануне были полностью окрашены в зелёные цвета», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что по данным солнечного ветра к Земле не приходили облака плазмы, способные вызвать геомагнитные возмущения. Возможным объяснением является формирование необычно крупной суббури — явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без видимых внешних причин за счет внутренних процессов, например, спонтанного нарушения равновесия в хвосте магнитосферы.

Вчера также наблюдались спонтанные полярные сияния, что соответствует характерным признакам суббури. Явление может быть первым в 2025 году, хотя некоторые подобные события могли остаться незамеченными на фоне высокой солнечной активности.

Небесная магия: Россияне показали завораживающие фото полярного сияния с «хвостом»
Ранее сообщалось, что геомагнитная буря пятого уровня интенсивности начнётся на Земле в 21:00 в воскресенье, 14 сентября. Возмущения будут ощущаться в течение суток, после чего сила бури снизится до четвёртого уровня и сохранится до вечера вторника, 16 сентября. Затем ожидается дальнейшее ослабление — буря третьего, слабого уровня, которая продержится около суток.

