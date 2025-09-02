Небесная магия: Россияне показали завораживающие фото полярного сияния с «хвостом»

Наиболее красивые снимки россиянам удалось сделать в ночь на 2 сентября. По словам учёных, именно в этот период можно было запечатлеть «уходящий на запад хвост» полярного сияния. Хотя большую часть времени природное явление не было достаточно ярким, однако в отдельных районах страны небо поразило своей расцветкой. В частности в Ленинградской области и Карелии жители смогли сделать самые запоминающиеся кадры.