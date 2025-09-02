Мессенджер MAX
2 сентября, 09:09

Небесная магия: Россияне показали завораживающие фото полярного сияния с «хвостом»

Север России накрыли полярные сияния на фоне магнитной бури в ночь на 2 сентября

Белое море. Фото © Telegram / Дмитрий

В северо-западной части России местные жители стали свидетелями удивительной серии полярных сияний, вызванных произошедшей магнитной бурей. Информацией делится Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) в своём телеграм-канале.

Ленинградская область. Фото © Telegram / eva_sundance

Кемь. Карелия. Фото © Telegram / Анастасия Сапина

Ленинградская область. Фото © Telegram / eva_sundance

Белое море. Фото © Telegram / Дмитрий

Белое море. Фото © Telegram / Дмитрий

Наиболее красивые снимки россиянам удалось сделать в ночь на 2 сентября. По словам учёных, именно в этот период можно было запечатлеть «уходящий на запад хвост» полярного сияния. Хотя большую часть времени природное явление не было достаточно ярким, однако в отдельных районах страны небо поразило своей расцветкой. В частности в Ленинградской области и Карелии жители смогли сделать самые запоминающиеся кадры.

Ранее сообщалось, что облако солнечной плазмы, возникшее в результате сильной вспышки, ударило по Земле после полуночи 2 сентября. В результате этого началась магнитная буря начального уровня G1. По предварительным прогнозам, она продлится около 45 часов и затронет 3 сентября.

