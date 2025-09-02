Небесная магия: Россияне показали завораживающие фото полярного сияния с «хвостом»
Север России накрыли полярные сияния на фоне магнитной бури в ночь на 2 сентября
В северо-западной части России местные жители стали свидетелями удивительной серии полярных сияний, вызванных произошедшей магнитной бурей. Информацией делится Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) в своём телеграм-канале.
Кемь. Карелия. Фото © Telegram / Анастасия Сапина
Наиболее красивые снимки россиянам удалось сделать в ночь на 2 сентября. По словам учёных, именно в этот период можно было запечатлеть «уходящий на запад хвост» полярного сияния. Хотя большую часть времени природное явление не было достаточно ярким, однако в отдельных районах страны небо поразило своей расцветкой. В частности в Ленинградской области и Карелии жители смогли сделать самые запоминающиеся кадры.
Ранее сообщалось, что облако солнечной плазмы, возникшее в результате сильной вспышки, ударило по Земле после полуночи 2 сентября. В результате этого началась магнитная буря начального уровня G1. По предварительным прогнозам, она продлится около 45 часов и затронет 3 сентября.