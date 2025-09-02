Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
1 сентября, 22:14

Облако солнечной плазмы ударило по Земле, началась магнитная буря

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Облако солнечной плазмы, возникшее в результате сильной вспышки, ударило по Земле после полуночи 2 сентября. В результате этого началась магнитная буря начального уровня G1. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

Солнечное вещество, выброшенное во время вспышки М2.76, двигалось к Земле со скоростью 650 км/с. На основе расчётов движения этого выброса сформировали геомагнитный прогноз. Прогнозируемые геомагнитные возмущения продлятся от 30 до 45 часов. Эти возмущения охватят весь вторник, 2 сентября, и часть среды, 3 сентября. Пик геомагнитных бурь ожидают около полудня во вторник, когда индексы достигнут уровня Kp=7, что соответствует магнитным бурям категории G3.

Как сообщал Life.ru, из-за сильной магнитной бури для многих людей 2 сентября станет настоящим испытанием. Организм не всегда справляется с такими нагрузками, а последствия могут ощущаться ещё несколько дней.

Лия Мурадьян
