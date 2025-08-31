РАН: 2 сентября на Землю обрушатся магнитные бури предпоследнего уровня мощности

Учёные из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждают о надвигающихся магнитных бурях, которые обрушатся на Землю 2 сентября. Причиной этого явления стал мощный выброс плазмы, произошедший на Солнце.

Выброс плазмы в сторону Земли. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии

Ранее специалисты уже сообщали об интенсивных солнечных вспышках и выбросах плазмы, один из которых был направлен в сторону Меркурия и Венеры, находящихся сейчас в одном угловом секторе справа от Солнца.

«По данным космических коронографов LASCO и CCOR-1 подтверждён выброс солнечной плазмы в сторону Земли после вспышки M2.76, произошедшей 2.5 часа назад. Предварительно, солнечное вещество придёт к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4 (класс, предшествующий высшему пятому баллу. — Прим. Life.ru)», — сказано в публикации в Telegram-канале лаборатории.

В настоящее время, как отмечают учёные, наибольшую угрозу представляют повторные выбросы, вероятность которых высока. Эксперты напомнили, что подобный сценарий наблюдался в мае 2024 года, когда сильнейшие за последние 20 лет магнитные бури были вызваны не единичным мощным взрывом, а серией последовательных выбросов плазмы.