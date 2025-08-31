Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 августа, 22:44

На Солнце зафиксировали выброс плазмы и вспышку уровня M2.76

Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

На Солнце зафиксирован новый выброс плазмы, направленный в сторону Земли, одновременно со вспышкой высокой мощности. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Облако образовалось в центральной активной зоне звезды, где сосредоточены крупные группы солнечных пятен. Это уже второй выброс за сутки: ранее облако средних размеров было выброшено к Меркурию и Венере, расположенным в одном угловом секторе справа от Солнца. В тот же момент произошла вспышка уровня M2.76, ставшая самой сильной с 26 августа.

«Предварительно, выброс имеет среднюю массу и не соответствует полным запасам вещества и энергии, накопленным, по оценкам, в крупных центральных группах солнечных пятен. По этой причине возможны новые сильные взрывы», — говорится в сообщении.

Точные характеристики облака, включая скорость, направление и момент прибытия к Земле, будут уточнены после обработки данных с наземных и космических средств наблюдения, ориентировочно к утру 31 августа.

Ранее на Солнце был зафиксирован новый всплеск активности. В области с номером 4197 произошёл скачок энерговыделения. Здесь регистрируются вспышки средней мощности, относящиеся к классу М. Согласно учёным, все взрывные процессы локализованы на одном участке.

