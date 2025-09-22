Солнце выбросило два гигантских протуберанца во время затмения
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P
На фоне максимальной фазы солнечного затмения на Солнце произошёл редкий двойной выброс гигантских протуберанцев. О необычном явлении сообщили представители лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН в Telegram-канале.
Результаты наблюдения солнечных телескопов SUVI, работающих на космическом аппарате GOES-R. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Мощнейшие выбросы солнечного вещества были запечатлены минувшим вечером целым флотом автоматических станций, ведущих постоянное наблюдение за светилом. Явление стартовало около 22:30 по московскому времени, синхронно с наступлением максимальной фазы затемнения, видимого на Земле. Габариты каждого из плазменных образований оцениваются почти в миллион километров, что сравнимо с семью десятками наших планет.
Оба раскалённых потока устремились в межпланетное пространство, минуя орбиты планет: первый — выше, а второй — ниже условной плоскости эклиптики. Произошедшее стало первым в сентябре событием подобной силы, доказывающим, что даже на фоне затишья Солнце продолжает накапливать и высвобождать огромную энергию.
