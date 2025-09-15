Солнце заглушит сигнал: Россиян ждут помехи на экранах телевизоров

В период с 27 сентября до 20 октября россияне могут столкнуться с помехами на экранах телевизоров из-за солнечной интерференции. Об этом представители пресс-службы Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) рассказали РИА «Новости».

Малоизвестное слово «интерференция» подразумевает под собой явление, когда радиоволны Солнца перебивают сигнал спутника. Она случается ежегодно в течение трёх недель после первого дня осеннего и весеннего равноденствия.

«Цифровые технологии РТРС сводят влияние интерференции к минимуму и делают её незаметной для подавляющего большинства телезрителей», — сообщили представители организации.

В РТРС уже приняли меры для улучшения качества вещания. Связисты подготовили резервные источники сигнала, которые будут использоваться, если возникнут проблемы с трансляцией. Это значит, что зрители смогут спокойно смотреть телеканалы, входящие в комплексы цифрового эфирного телевидения, и не беспокоиться о сбоях на экране.

Вероятность помех при просмотре благодаря вышеупомянутым действиям очень мала. Однако важно помнить, что всё равно не исключена.