Солнце заглушит сигнал: Россиян ждут помехи на экранах телевизоров
В октябре на телеэкранах россиян могут появиться помехи из-за интерференции
Обложка © Шедеврум/Life.ru
В период с 27 сентября до 20 октября россияне могут столкнуться с помехами на экранах телевизоров из-за солнечной интерференции. Об этом представители пресс-службы Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) рассказали РИА «Новости».
Малоизвестное слово «интерференция» подразумевает под собой явление, когда радиоволны Солнца перебивают сигнал спутника. Она случается ежегодно в течение трёх недель после первого дня осеннего и весеннего равноденствия.
«Цифровые технологии РТРС сводят влияние интерференции к минимуму и делают её незаметной для подавляющего большинства телезрителей», — сообщили представители организации.
В РТРС уже приняли меры для улучшения качества вещания. Связисты подготовили резервные источники сигнала, которые будут использоваться, если возникнут проблемы с трансляцией. Это значит, что зрители смогут спокойно смотреть телеканалы, входящие в комплексы цифрового эфирного телевидения, и не беспокоиться о сбоях на экране.
Вероятность помех при просмотре благодаря вышеупомянутым действиям очень мала. Однако важно помнить, что всё равно не исключена.
