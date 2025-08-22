Обновление Phillips «перепрошило» телевизоры и удалило все российские каналы
SHOT ПРОВЕРКА: С телевизоров Phillips исчезли российские каналы после обновления
Владельцы телевизоров Philips сообщили о масштабном сбое, из-за которого с устройств пропали все российские приложения. Вместо привычных отечественных телеканалов пользователи видят лишь китайские и французские каналы, а сервис YouTube доступен только через VPN, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Эксперты выяснили, что проблема вызвана крупным техническим сбоем в глобальной системе обновлений. Специалисты технической поддержки подтвердили, что некоторые серверы временно вышли из строя, вследствие чего отечественный контент недоступен. Конкретные сроки восстановления функций остаются неизвестными. Представители бренда утверждают, что дефект устранён на отдельных моделях, но владельцам остальных приходится терпеливо ожидать решения проблемы.
Пока инженеры работают над восстановлением работоспособности устройств, эксперты рекомендуют отключить автоматическое обновление прошивки телевизора. Сделать это можно вручную, сняв отметку в настройках устройства.
