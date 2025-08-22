Российские пользователи пожаловались на сбои в работе Google Meet
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ascannio
Российские пользователи Google Meet сообщают о перебоях в работе сервиса. Сайт Downdetector зафиксировал резкое увеличение числа жалоб за последний час — их насчитывается 147.
Наибольшее количество жалоб (44%) касается сбоев на сайте. Пользователи также сообщают о проблемах с мобильным приложением и общими сбоями в работе сервиса. Зафиксированы трудности в Карелии, Санкт-Петербурге, Москве, Ивановской и Ленинградской областях.
А ранее сбой произошёл в работе сервисов службы доставки СДЭК. Россияне жаловались на то, что не загружается сайт и мобильное приложение. Большинство жалоб поступило из Адыгеи, Санкт-Петербурга, Москвы, Калининградской и Рязанской областей.