Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов СДЭК

В работе сервисов службы доставки СДЭК произошёл сбой. По данным сервиса Downdetector, жалуются на то, что не загружается сайт и мобильное приложение.

По данным на 11:45 мск зафиксирована 321 жалоба. Большинство поступило из Адыгеи, Петербурга, Москвы, Калининградской и Рязанской областей.

«Не загружается сайт — Ростовская область и ДНР тоже лежат. СДЭК не работает отслеживание сегодня. Не войти в личный кабинет — Не загружается приложение. Вылетает», — пишут комментаторы.