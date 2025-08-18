Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 09:16

Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов СДЭК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BVR_PHOTO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BVR_PHOTO

В работе сервисов службы доставки СДЭК произошёл сбой. По данным сервиса Downdetector, жалуются на то, что не загружается сайт и мобильное приложение.

По данным на 11:45 мск зафиксирована 321 жалоба. Большинство поступило из Адыгеи, Петербурга, Москвы, Калининградской и Рязанской областей.

«Не загружается сайт — Ростовская область и ДНР тоже лежат. СДЭК не работает отслеживание сегодня. Не войти в личный кабинет — Не загружается приложение. Вылетает», — пишут комментаторы.

Пользователи в РФ сообщили о сбое в работе нейросети DeepSeek
Пользователи в РФ сообщили о сбое в работе нейросети DeepSeek

Это уже не первый раз в текущем месяце, когда клиенты СДЭК столкнулись с техническими неполадками. Ранее аналогичные проблемы наблюдались 1 августа, когда пользователи жалуются на сбои в работе сервиса. Кроме того, о сбое сообщалось 4 августа.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar