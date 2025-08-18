Пользователи сообщили о сбое в работе сервисов СДЭК
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BVR_PHOTO
В работе сервисов службы доставки СДЭК произошёл сбой. По данным сервиса Downdetector, жалуются на то, что не загружается сайт и мобильное приложение.
По данным на 11:45 мск зафиксирована 321 жалоба. Большинство поступило из Адыгеи, Петербурга, Москвы, Калининградской и Рязанской областей.
«Не загружается сайт — Ростовская область и ДНР тоже лежат. СДЭК не работает отслеживание сегодня. Не войти в личный кабинет — Не загружается приложение. Вылетает», — пишут комментаторы.
Это уже не первый раз в текущем месяце, когда клиенты СДЭК столкнулись с техническими неполадками. Ранее аналогичные проблемы наблюдались 1 августа, когда пользователи жалуются на сбои в работе сервиса. Кроме того, о сбое сообщалось 4 августа.