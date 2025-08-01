Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 15:59

Масштабный сбой произошёл в работе СДЭК

Обложка © Telegram / СДЭК

Обложка © Telegram / СДЭК

Обширный сбой случился в системах транспортной компании СДЭК. Сервис доставки работал с перебоями в Ярославле, Ульяновске, Кабардино-Балкарской Республике и Архангельской области. У пользователей возникали сложности с входом на сайт и проверкой статуса посылок. Приложение также не работало и в Москве, в чём убедился корреспондент Life.ru.

Пресс-служба компании уже прокомментировала ситуацию. В СДЭК сообщили, что проблемы были обусловлены техническими работами, но сейчас все системы работают исправно.

«Технические работы, которые могли привести к краткосрочной, до нескольких минут, остановке работы систем, завершены. Все системы работают штатно. Команда СДЭК приносит извинения за доставленные неудобства», — говорится в публикации.

Россиянка выиграла в лотерею 357 млн, но ей отказали в выплате из-за сбоя
Россиянка выиграла в лотерею 357 млн, но ей отказали в выплате из-за сбоя

Ранее стало известно о масштабных проблемах в работе мобильного Интернета в Новосибирске. Сбои наблюдались и в домашних сетях. Больше всего жалоб поступало от пользователей провайдеров «Электронный город» и «Сибсети».

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar