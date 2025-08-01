Масштабный сбой произошёл в работе СДЭК
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Обширный сбой случился в системах транспортной компании СДЭК. Сервис доставки работал с перебоями в Ярославле, Ульяновске, Кабардино-Балкарской Республике и Архангельской области. У пользователей возникали сложности с входом на сайт и проверкой статуса посылок. Приложение также не работало и в Москве, в чём убедился корреспондент Life.ru.
Пресс-служба компании уже прокомментировала ситуацию. В СДЭК сообщили, что проблемы были обусловлены техническими работами, но сейчас все системы работают исправно.
«Технические работы, которые могли привести к краткосрочной, до нескольких минут, остановке работы систем, завершены. Все системы работают штатно. Команда СДЭК приносит извинения за доставленные неудобства», — говорится в публикации.
Ранее стало известно о масштабных проблемах в работе мобильного Интернета в Новосибирске. Сбои наблюдались и в домашних сетях. Больше всего жалоб поступало от пользователей провайдеров «Электронный город» и «Сибсети».