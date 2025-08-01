Масштабный сбой произошёл в работе СДЭК

Обширный сбой случился в системах транспортной компании СДЭК. Сервис доставки работал с перебоями в Ярославле, Ульяновске, Кабардино-Балкарской Республике и Архангельской области. У пользователей возникали сложности с входом на сайт и проверкой статуса посылок. Приложение также не работало и в Москве, в чём убедился корреспондент Life.ru.

Пресс-служба компании уже прокомментировала ситуацию. В СДЭК сообщили, что проблемы были обусловлены техническими работами, но сейчас все системы работают исправно.

«Технические работы, которые могли привести к краткосрочной, до нескольких минут, остановке работы систем, завершены. Все системы работают штатно. Команда СДЭК приносит извинения за доставленные неудобства», — говорится в публикации.