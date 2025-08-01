Массовые сбои в работе интернета снова зафиксированы в Новосибирске
Жители Новосибирска вновь жалуются на проблемы с мобильным интернетом
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Жители Новосибирска в пятницу массово отмечают проблемы с мобильным интернетом. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который фиксирует сбои на популярных онлайн-ресурсах.
За последние часы все операторы связи региона столкнулись с увеличением числа жалоб на нестабильный мобильный интернет. Наибольшее количество обращений поступило от пользователей «Электронного города» и «Сибсети». Кроме того, ночью зафиксирован рост сигналов о перебоях в работе домашнего интернета.
Похожее происходило в Новосибирске совсем недавно, когда жители также жаловались на плохую работу мобильного интернета. Проблемы фиксировались у всех операторов связи, однако сама непростая ситуация сложилась тогда в Дзержинском районе города.