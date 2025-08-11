Пользователи в РФ сообщили о сбое в работе нейросети DeepSeek

Встреча Путина и Трампа
11 августа, 14:55

Обложка © ТАСС / IMAGO

Пользователи нейросети DeepSeek в России сообщили о сбое: как убедился корреспондент Life.ru, на главной странице чат-бота появилось уведомление о том, что сервис сейчас недоступен.

«Сервис недоступен. Проблема выявлена, сейчас её решают», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, к настоящему моменту работа нейросети нормализована. Ранее юзеры жаловались на неполадки и на сайте, и в мобильном приложении.

А ранее на Украине произошёл сбой в работе местного аналога «Госуслуг» — приложение «Дия» перестало корректно функционировать. При попытке авторизации на экране появлялось уведомление об ошибке, что блокировало доступ к важным цифровым документам и сервисам.

