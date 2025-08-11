Пользователи в РФ сообщили о сбое в работе нейросети DeepSeek

Пользователи нейросети DeepSeek в России сообщили о сбое: как убедился корреспондент Life.ru, на главной странице чат-бота появилось уведомление о том, что сервис сейчас недоступен.

«Сервис недоступен. Проблема выявлена, сейчас её решают», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, к настоящему моменту работа нейросети нормализована. Ранее юзеры жаловались на неполадки и на сайте, и в мобильном приложении.