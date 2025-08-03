На Украине произошёл масштабный сбой в работе аналога «Госуслуг»

В воскресное утро пользователи из разных уголков Украины столкнулись с неожиданной проблемой — приложение «Дия» перестало корректно функционировать. При попытке авторизации на экране появлялось уведомление об ошибке, что блокировало доступ к важным цифровым документам и сервисам.

Сбой охватил широкий спектр регионов, вызывая затруднения у тех, кто рассчитывал воспользоваться электронными услугами в привычном режиме. Пользователи сообщали о невозможности открыть приложение или пройти процедуру входа, что создавало препятствия для получения справок, сертификатов и других документов.

Причины технической неисправности пока не уточнены официальными источниками, однако команда разработчиков уже приступила к устранению неполадок. В социальных сетях и форумах активно обсуждают ситуацию, отмечая, что подобные сбои могут повлиять на доверие к цифровым платформам.

«Дия» — это аналог «Госуслуг» на Украине. По-украински это слово означает «действие», но название также является акронимом «Держава и я».

«Государство, в центре которого человек», — гласит его слоган в магазине приложений.