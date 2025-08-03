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Регион
3 августа, 10:19

На Украине произошёл масштабный сбой в работе аналога «Госуслуг»

На Украине произошёл сбой в работе приложения Дия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 9nong

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 9nong

В воскресное утро пользователи из разных уголков Украины столкнулись с неожиданной проблемой — приложение «Дия» перестало корректно функционировать. При попытке авторизации на экране появлялось уведомление об ошибке, что блокировало доступ к важным цифровым документам и сервисам.

Сбой охватил широкий спектр регионов, вызывая затруднения у тех, кто рассчитывал воспользоваться электронными услугами в привычном режиме. Пользователи сообщали о невозможности открыть приложение или пройти процедуру входа, что создавало препятствия для получения справок, сертификатов и других документов.

Причины технической неисправности пока не уточнены официальными источниками, однако команда разработчиков уже приступила к устранению неполадок. В социальных сетях и форумах активно обсуждают ситуацию, отмечая, что подобные сбои могут повлиять на доверие к цифровым платформам.

«Дия» — это аналог «Госуслуг» на Украине. По-украински это слово означает «действие», но название также является акронимом «Держава и я».

«Государство, в центре которого человек», — гласит его слоган в магазине приложений.

В крупном приложении секс-игрушек Lovense произошла утечка данных
В крупном приложении секс-игрушек Lovense произошла утечка данных

Ранее на Украине студенты из Житомира подделали приложения «Резерв+» и «Дия», чтоб продавать фальшивые документы о бронировании, удостоверения военнобязанных и медицинские справки. Во всей этой схеме фигурировали всего пять человек.

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Владимир Озеров
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