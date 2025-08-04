В работе СДЭК второй раз с начала месяца произошёл сбой

Пользователи СДЭК сообщают о масштабных перебоях в работе сервиса доставки. По данным Downdetector, наблюдаются трудности с доступом к мобильному приложению и сайту компании, который сейчас не прогружается. Множество клиентов также не могут войти в свои персональные аккаунты.

Проблемы с доступом к личному кабинету затронули пользователей из множества регионов, включая Новгородскую область, Екатеринбург и Хакасию. Число жалоб резко увеличилось за последние 30 минут.