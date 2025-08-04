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Регион
4 августа, 07:55

В работе СДЭК второй раз с начала месяца произошёл сбой

Пользователи СДЭК жалуются на сбои в работе сервиса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Al.geba

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Al.geba

Пользователи СДЭК сообщают о масштабных перебоях в работе сервиса доставки. По данным Downdetector, наблюдаются трудности с доступом к мобильному приложению и сайту компании, который сейчас не прогружается. Множество клиентов также не могут войти в свои персональные аккаунты.

Проблемы с доступом к личному кабинету затронули пользователей из множества регионов, включая Новгородскую область, Екатеринбург и Хакасию. Число жалоб резко увеличилось за последние 30 минут.

Массовые сбои в работе интернета снова зафиксированы в Новосибирске
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Это уже не первый раз в текущем месяце, когда клиенты СДЭК столкнулись с техническими неполадками. Ранее аналогичные проблемы наблюдались 1 августа, когда пользователи жалуются на сбои в работе сервиса. Ранее большая часть жалоб поступила от жителей Ярославля, Ульяновска, Кабардино-Балкарской Республики и Архангельской области.

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Ольга Сливченко
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