В работе СДЭК второй раз с начала месяца произошёл сбой
Пользователи СДЭК жалуются на сбои в работе сервиса
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Пользователи СДЭК сообщают о масштабных перебоях в работе сервиса доставки. По данным Downdetector, наблюдаются трудности с доступом к мобильному приложению и сайту компании, который сейчас не прогружается. Множество клиентов также не могут войти в свои персональные аккаунты.
Проблемы с доступом к личному кабинету затронули пользователей из множества регионов, включая Новгородскую область, Екатеринбург и Хакасию. Число жалоб резко увеличилось за последние 30 минут.
Это уже не первый раз в текущем месяце, когда клиенты СДЭК столкнулись с техническими неполадками. Ранее аналогичные проблемы наблюдались 1 августа, когда пользователи жалуются на сбои в работе сервиса. Ранее большая часть жалоб поступила от жителей Ярославля, Ульяновска, Кабардино-Балкарской Республики и Архангельской области.