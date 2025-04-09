В России закрывают производство отечественных телевизоров
Воронежский завод «Квант» полностью прекращает сборку телевизоров Irbis
Воронежский завод «Квант» прекратил производство телевизоров под маркой Irbis, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на письмо генерального директора компании Михаила Етонова. Причинами этого решения стали низкий спрос и затяжной процесс получения необходимых документов для регистрации в реестре Минпромторга РФ. «Квант» является единственным производителем телевизоров в России.
Согласно информации издания, в последние годы в рамках государственных закупок чаще всего выбирали продукцию таких брендов, как LG, Sony, Samsung, Xiaomi и Haier. Наибольшими заказчиками были компании Xiaomi и TCL, которые впоследствии прекратили поставки комплектующих в Россию. В 2023 году выручка «Кванта» составила почти 16 миллиардов рублей, а чистая прибыль — 3,2 миллиона рублей. В ближайших планах компании — завершение строительства нового завода в Казахстане.
Ранее Life.ru сообщал, что компания «Шакман Моторс» совместно с китайским заводом Shaanxi Heavy Duty занимается проектом по локализации производства коммерческого транспорта в России. Переговоры о локализации автомобилей Shacman стартовали ещё в прошлом году. В настоящее время компания не сообщает, в каком именно регионе и на какой производственной площадке планируется наладить выпуск грузовиков.
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