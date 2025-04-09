В России закрывают производство отечественных телевизоров

Воронежский завод «Квант» прекратил производство телевизоров под маркой Irbis, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на письмо генерального директора компании Михаила Етонова. Причинами этого решения стали низкий спрос и затяжной процесс получения необходимых документов для регистрации в реестре Минпромторга РФ. «Квант» является единственным производителем телевизоров в России.

Согласно информации издания, в последние годы в рамках государственных закупок чаще всего выбирали продукцию таких брендов, как LG, Sony, Samsung, Xiaomi и Haier. Наибольшими заказчиками были компании Xiaomi и TCL, которые впоследствии прекратили поставки комплектующих в Россию. В 2023 году выручка «Кванта» составила почти 16 миллиардов рублей, а чистая прибыль — 3,2 миллиона рублей. В ближайших планах компании — завершение строительства нового завода в Казахстане.