Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 апреля, 11:22

Китайская Shacman планирует локализовать производство грузовиков в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Компания «Шакман Моторс» в сотрудничестве с китайским заводом Shaanxi Heavy Duty работает над проектом локализации производства коммерческого транспорта в России. Об этом сообщил Ван Сюйлинь, представитель Shaanxi, на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что обсуждения по локализации автомобилей Shacman начались еще в прошлом году. Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Виталий Киселев добавил, что переговоры по этому вопросу также ведутся с губернаторами различных российских регионов, однако окончательное решение пока не принято.

На данный момент компания не раскрывает информацию о том, в каком конкретном регионе и на какой площадке планируется организовать выпуск грузовиков.

Кроме того, на той же конференции представители «Шакман Моторс» сообщили о разработке плана для устранения замечаний, полученных от Росстандарта, и объявили о начале отзывной кампании, которая затронет как новые, так и уже эксплуатируемые грузовики.

Нумерология: Как понять по номеру, что машина прослужит долго или будет постоянно ломаться
Нумерология: Как понять по номеру, что машина прослужит долго или будет постоянно ломаться

Ранее Life.ru писал, что показатели продаж новых автомобилей в России этой весной могут провалиться относительно прошлого года на 45-50%. Эксперты связывают изменения с падением покупательной способности россиян и ожиданиями лучших времён для совершения крупных покупок.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Китай
  • Новости экономики
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar