Китайская Shacman планирует локализовать производство грузовиков в России

Компания «Шакман Моторс» в сотрудничестве с китайским заводом Shaanxi Heavy Duty работает над проектом локализации производства коммерческого транспорта в России. Об этом сообщил Ван Сюйлинь, представитель Shaanxi, на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что обсуждения по локализации автомобилей Shacman начались еще в прошлом году. Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Виталий Киселев добавил, что переговоры по этому вопросу также ведутся с губернаторами различных российских регионов, однако окончательное решение пока не принято.

На данный момент компания не раскрывает информацию о том, в каком конкретном регионе и на какой площадке планируется организовать выпуск грузовиков.

Кроме того, на той же конференции представители «Шакман Моторс» сообщили о разработке плана для устранения замечаний, полученных от Росстандарта, и объявили о начале отзывной кампании, которая затронет как новые, так и уже эксплуатируемые грузовики.